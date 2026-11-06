COP31 pazartesi günü başlıyor: İklim diplomasisinin kalbi Türkiye'de atacak

Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük kriz olan iklim değişikliğiyle mücadelede tarihi bir dönemece girildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) en üst düzey karar alma organı olan Taraflar Konferansı'nın 31'inci oturumu (COP31) için geri sayımın sonuna yaklaşıldı.

“Dünyanın İklim Zirvesi Türkiye’de. Hep Birlikte Daha Temiz Bir Geleceğe” mottosuyla yola çıkan zirve, 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. Yaklaşık 11 gün sürecek olan zirvede; devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve küresel aktörler sürdürülebilir bir dünya için ortak masa etrafında toplanacak.

Zirvenin adresi: Antalya

Dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir olarak Antalya’nın seçilmesi tesadüf değil. Şehrin güçlü uluslararası havalimanı altyapısı, dünya standartlarındaki konaklama kapasitesi ve devasa kongre merkezleri, dünyanın dört bir yanından gelecek on binlerce katılımcıyı ağırlamak için en uygun zemini sunuyor.

Bunun yanı sıra Antalya, iklim krizinin etkilerini ve kuraklık riskini en sıcak şekilde hisseden Akdeniz Havzası’nda yer alması sebebiyle de stratejik bir sembol niteliği taşıyor. Zirvenin, krizin doğrudan etkilediği bu coğrafyada yapılması kararlara ayrı bir küresel anlam yükleyecek.

“Sıfır Atık” modeli dünyaya örnek

Türkiye’nin bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak olması, ülkenin uluslararası arenadaki çevre vizyonunun ve iklim diplomasisindeki yükselen liderliğinin bir tescili olarak yorumlanıyor.

Özellikle küresel bir marka haline gelen ve dünyada model olarak kabul edilen "Sıfır Atık" girişimi ile döngüsel ekonomi alanında somut adımlar atan Türkiye; ulusal politikalarını küresel savunuculukla birleştirerek iklime dirençli kalkınmanın öncüsü konumunda. COP31, Türkiye’nin bu liderliğini pekiştirirken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü vazifesi görerek uluslararası iş birliğini de hızlandıracak.

Dünyanın yeni yol haritası bu zirvede çizilecek

1995 yılından bu yana gezegenin geleceğine yön veren COP zirveleri, daha önce Paris Anlaşması gibi tarihi kararlarla küresel piyasaları ve çevre yasalarını baştan aşağı değiştirmişti.

COP31’de alınacak kararların da benzer şekilde dünya ekonomisine ve çevre politikalarına yeni bir yön vermesi bekleniyor. Antalya’da gerçekleşecek oturumlarda;

Ülkelerin yeni nesil karbon emisyon hedefleri, enerji politikalarında yeşil dönüşüm adımları, iklim finansmanının kapsamı ve dağılımı, sürdürülebilir kalkınma modelleri gibi tüm insanlığı ilgilendiren bağlayıcı kararlar masaya yatırılacak.

Hedef daha temiz bir gelecek

Tarihi zirveye doğru zaman daralırken Türkiye, teknik hazırlıkların yanı sıra iklim diplomasisi trafiğini de hızlandırdı. 9 Kasım 2026 sabahı Antalya’da başlayacak olan COP31, sadece küresel politikaları belirlemekle kalmayacak; gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakma hedefinin en önemli kilometre taşı olacak.

Konferansın takvimi

Zirveye doğru geri sayım hızlanırken, Antalya’da 11 gün boyunca küresel iklim gündemine yön verecek resmi programın detayları da netleşti. Yeni kurallar koymaktan ziyade bugüne kadar verilmiş küresel sözleri hayata geçirmeyi hedefleyen COP31 takvimi, iklim krizini doğrudan insan hayatına bağlayan 12 tematik gün üzerine kuruldu. Program, doğrudan insan yaşamını ve sofrasını ilgilendiren "Gıda, Tarım ve Sağlık" temasıyla başlayacak; ikinci gün ise enerji güvenliği, şebeke altyapısı ve elektrifikasyon süreçlerini kapsayan "Enerji ve Ulaşım" oturumlarıyla devam edecek.

Liderler ilk kez müzakerelerin tam merkezinde

Takvimin en dikkat çekici stratejik hamlesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Liderler Zirvesi olacak. Önceki COP toplantılarının aksine dünya liderlerinin açılışta değil, ilk haftanın tam ortasında zirveye katılım sağlayacak olması; siyasi iradenin teknik müzakerelerin içine doğrudan dahil edilmesini sağlayacak. Liderler Zirvesi oturumlarında "Sıfır Atık" ve "Dirençli Şehirler" başlıkları en üst düzeyde ele alınırken; atık ve metan gazı yönetimi, küresel bir iklim konferansında ilk kez bu denli merkeze taşınmış olacak.

Yapay zekadan küresel "imece" gününe

Zirvenin devam eden günlerinde sırasıyla; Finans ve Ticaret, Çocuklar, Gençlik ve Eğitim, Bilim ve Sanayi, Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı ile İnsan ve Sosyal Kalkınma temaları işlenecek. Takvimde yer alan ve ortak eylemi güçlendirmeye ayrılan "İmece" günü ise kolektif dayanışmanın altını çizecek.

Yapay zeka teknolojilerinin iklimdeki rolü, turizm ve kültürel mirasın korunması gibi yenilikçi başlıkların da programda açıkça yer bulduğu COP31, son gün gerçekleştirilecek nihai bağlayıcı müzakerelerle noktalanacak.

26 bin emniyet personeli görev yapacak

Dünyanın en prestijli zirvelerinden biri olan COP31 için Antalya’da sadece diplomasi trafiği değil, en üst düzey güvenlik, acil durum ve sağlık protokolleri de devreye alındı. Organizasyonun kusursuz bir şekilde tamamlanması amacıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı toplam 26 bin personel zirve boyunca teyakkuzda olacak.

Karadan, havadan ve denizden olmak üzere üç boyutlu güvenlik kalkanının oluşturulduğu Antalya’da; konuk devlet ve hükümet başkanlarının, bakanların ve uluslararası delegasyonun havalimanına inişinden konaklama alanlarına, zirvenin yapılacağı ana merkezden tüm transfer rotalarına kadar her detay en ince ayrıntısına kadar planlandı.

AFAD sahada

Güvenlik tedbirlerinin yanı sıra olası kriz ve afet senaryolarına karşı AFAD koordinasyonunda kapsamlı hazırlıklar yürütülüyor. 15 özel donanımlı araç ve 120 uzman personelle sahada yer alan AFAD ekipleri; hem konferans merkezinde hem de heyetlerin konaklayacağı tesislerde yangın önlemlerinden tahliye koridorlarına, acil müdahale planlarından lojistik süreçlere kadar tüm adımları tek tek gözden geçiriyor.

Zirvenin sağlık altyapısı için de dev bir filo hazırlandı. Olası tüm acil sağlık ihtiyaçlarına anında müdahale edebilmek amacıyla 110 tam donanımlı ambulans, 300 sağlık personeli ve zorlu koşullara müdahale kabiliyeti yüksek 31 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) timi organizasyon süresince 24 saat esasıyla görev yapacak. Alınan bu çok yönlü tedbirlerle, dev zirvenin hem güvenli hem de kesintisiz bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Etkinlikten ulaşıma her şey tek platformda

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi kapsamında katılımcıların etkinlik alanlarından yemek noktalarına, günlük program akışından organizasyon detaylarına kadar merak ettiği tüm veriler COP31 Türkiye Super APP dijital uygulaması ile tek bir platformda toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için özel mobil uygulama hazırlandı.

Katılımcıların zirve süresince ihtiyaç duyacakları tüm bilgilere tek bir platform üzerinden erişebilmelerini sağlamak amacıyla COP31 Türkiye Super APP geliştirilerek App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunuldu. Uygulamada; etkinlik programları, ulaşım, alan içi navigasyon, sanat eserleri ve enstalasyonlar, kişisel ajanda, haberler ve duyurular bir araya getirdi.