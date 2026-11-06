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Gündem
TRT Haber 06.11.2026 06:10

10. TRT World Forum "Merkezsiz Dünya" temasıyla İstanbul'da toplanacak

Küresel güç dengelerinin ve yeni dünya düzeninin tartışılacağı 10. TRT World Forum, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen forum, 'Merkezsiz Dünya' temasıyla uluslararası krizlere çözüm arayacak.

10. TRT World Forum "Merkezsiz Dünya" temasıyla İstanbul'da toplanacak

İstanbul Kongre Merkezi'nde 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek forumun bu yılki ana teması, "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" olarak belirlendi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen forumda; İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

Siyasetçiler, akademisyenler, düşünürler ve gazeteciler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yüzlerce katılımcıyı ağırlayacak olan forumda, değişen küresel güç dengeleri mercek altına alınacak. Etkinlik boyunca uluslararası sistemde liderliğin geleceği, çok kutuplu dünya düzeni ve yeni güç merkezlerinin yükselişi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kritik küresel başlıklar masaya yatırılacak

Forum kapsamında düzenlenecek açık oturumlarda; Türkiye’nin uluslararası rolü, Gazze'de yaşanan insani kriz, küresel enerji sorunu, yapay zeka teknolojileri ve ABD’nin küresel konumu gibi kritik konular tartışılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bu oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinliğin kapalı oturumlarında ise Rusya-Ukrayna Savaşı, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik dinamikleri, Avrasya ve Afrika’daki jeopolitik gelişmeler ile stratejik öneme sahip nadir toprak elementleri gibi konular ele alınacak.

Bugüne kadar 800'ün üzerinde konuşmacı ağırlandı

Küresel sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve dünya gündemine yön vermeyi amaçlayan TRT World Forum, ilk kez düzenlendiği 2017 yılından bu yana 86 açık ve 76 kapalı oturuma sahne oldu. Bugüne kadar toplam 801 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapan forumun, bu yıl da küresel ölçekte geniş yankı uyandırması bekleniyor.

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