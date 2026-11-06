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Dünya
BBC 06.11.2026 06:34

Yatmadan önce canınız abur cubur mu çekiyor? İşte nedenleri ve neler yapabileceğiniz

Akşam yemeğinin ardından gelen atıştırma isteği, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir durum olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, insanların yaklaşık üçte birinin akşam yemeğinden sonra gece saatlerinde atıştırdığını gösteriyor. 18-24 yaş arasındaki bireylerde ise bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor.

Yatmadan önce canınız abur cubur mu çekiyor? İşte nedenleri ve neler yapabileceğiniz

Beslenme uzmanı Dr. Kristine Beaulieu, yatmadan önceki iki saat içinde yemek yemenin kilo alımı ve obezite riskini artırdığını belirtti.

İştah akşam saatlerinde zirve yapıyor

Gün içinde ne kadar yemek yenildiğinden bağımsız olarak, insan iştahının doğal olarak akşam saatlerinde en yüksek seviyeye ulaştığı ifade ediliyor.

Bath Üniversitesinden Profesör James Betts, açlık hormonu ghrelinin günün ilerleyen saatlerinde daha yüksek seviyelerde seyrettiğini bildirdi. Betts, bu hormonun genellikle öğünlerden sonra baskılandığını ancak bu durumun çoğunlukla kahvaltı sonrasında gerçekleştiğini, öğle ve akşam yemeklerinin ardından aynı etkinin görülmediğini söyledi.

Protein ve lif bakımından zengin öğünlerin insanı daha uzun süre tok tuttuğunu vurgulayan uzmanlar, besleyici bir akşam yemeği yenmediğinde gece saatlerinde açlık hissinin oluşabileceğini aktarıyor.

Bunun yanı sıra gece aç uyanma korkusu ve televizyon izlerken atıştırma gibi alışkanlıklar da bu durumu tetikliyor. Birmingham Üniversitesinden Profesör Suzanne Higgs, çevresel etkenlerin ve alışkanlıkların iştahı doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Yüksek kalorili gıdalara yönelimin sebebi

Günün geç saatlerinde yalnızca açlık hissi değil, aynı zamanda yüksek kalorili gıdalara yönelik istek de artış gösteriyor. Leeds Üniversitesinden Dr. Beaulieu, beyindeki ödül sisteminin devreye girmesiyle yağlı ve şekerli gıdalara olan ilginin yükseldiğini söyledi. Şeker, yağ ve tuz oranı yüksek gıdalar tok olunsa dahi beynin ödül mekanizmasını aktif hale getirerek tüketim isteğini artırıyor.

Gece atıştırmalıklarının uyku kalitesine etkisi

Gece geç saatlerde yemek yemenin uyku kalitesine etkisi konusunda farklı araştırma sonuçları bulunuyor. İşlenmiş karbonhidrat ve ilave şeker içeren gıdaların kan şekerinde dalgalanmalara yol açarak uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor. Surrey Üniversitesinden Profesör Jonathan Johnston, uykusuzluğun da iştahı ve yüksek kalorili gıdalara olan talebi artırdığını belirtti.

Sağlıklı atıştırma yöntemleri

Uzmanlar, gece atıştırma isteğini kontrol altına almak için öncelikle bu durumun ana nedeninin belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Gerçek bir açlık hissediliyorsa gün içindeki ana öğünlerin daha doyurucu hale getirilmesi tavsiye ediliyor.

Atıştırma durumunun bir alışkanlık haline gelmesi halinde ise rutinlerin değiştirilmesi ve sağlıklı alternatiflerin hazır bulundurulması öneriliyor. Dr. Beaulieu, meyve, yoğurt ve kuruyemiş gibi sağlıklı seçeneklerin evde kolay ulaşılabilir kılınmasının gece tüketim alışkanlıklarını olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

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