İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma görevini vereceği ismi pazar günü açıklayacak

Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail Meclisi'nde temsil edilen tüm partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." dedi.

Herzog, istişare toplantılarının ardından hükümet kurma görevinin muhalefet bloğundaki Yashar Partisi lideri Eisenkot'a verilmesini isteyen milletvekili sayısının 67 olduğunu, Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısının ise 46'da kaldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Herzog, "Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında, bu durum henüz tamamen netleşmiş değil." ifadesini kullandı.

Durumu doğrudan ve hızlı bir şekilde netleştirmek için bazı parti liderleriyle birebir görüşeceğini belirten Herzog, hükümeti kurma görevini bu pazar günü bir lidere vermeyi planladığını aktardı.

Herzog, "Bu görüşmelerde partileri birbirleriyle iletişim kurmaya, İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.