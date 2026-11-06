Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2026 06:21

Trump, sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatarak, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini iddia etti.

Trump, sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini öne sürdü

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve muhtemel bir ateşkes üzerine açıklamalarda bulundu.

İran'la ilgili soruları cevaplayan Trump, "7 aydır oradayız, 18 can kaybettik ve bölge üzerinde tam kontrole sahibiz." ifadelerini kullandı.

Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatan Trump, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini ileri sürdü.

Trump, Tahran yönetimiyle aralarında düşük ölçekli çatışmaların olduğunu belirterek, "Arada sırada bir roket fırlatabiliyorlar. Bir insansız hava aracı (İHA) üzerimize geliyor, metal bir cisme çarpıp sekiyor ya da çoğu zaman biz onu düşürüyoruz. Evet, düşürüyoruz; ancak uzun zamandır kimse hayatını kaybetmedi." dedi.

İran'ın yıllarca çok fazla Amerikalının kanını akıttığını söyleyen Trump, "Savaşı başlatan taraf onlardı. Muhtemelen 1979'da başlattılar. Evet, her şey o zaman başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." dedi.

İran'ın yeniden inşa edilmesinin 25 yıl süreceği görüşünü paylaşan Trump, "İran meselesinin geri kalanını halletmemiz gerekirse, tamamen hazır ve tetikteyiz." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna ile ilgili yakında büyük bir anlaşma olacak

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yakında "tüm Avrupa'yı da kapsayacak büyük bir anlaşma" olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, "Bu büyük bir anlaşma olacak ve sadece Ukrayna'dan ibaret kalmayacak. Hatta tüm Avrupa'yı kapsayabileceğini bile söyleyebilirim. Büyük ve harika bir anlaşma olacak. Herkes çok memnun kalacak." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı "çözmeye çok yakın" olduklarını savunan Trump, iki taraftan da çok fazla insan kaybının yaşandığını hatırlatarak, durumu "tam bir kan gölü" ifadesiyle tasvir etti.

ETİKETLER
Donald Trump Hürmüz Boğazı ABD İran
Sıradaki Haber
ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İsrail'e yardımın ne zaman durdurulacağına ilişkin netlik bulunmadığını savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Dünyanın en küçük otomobili 60 bin sterline açık artırmaya çıkarılıyor
06:47
COP31 pazartesi günü başlıyor: İklim diplomasisinin kalbi Türkiye'de atacak
06:41
ABD seçimleri küresel teknoloji hisselerinde sert düşüşe yol açtı
06:38
Yatmadan önce canınız abur cubur mu çekiyor? İşte nedenleri ve neler yapabileceğiniz
06:36
Hafta sonu kış havası yaşanacak: Sıcaklıklar sert düşüyor, kar ve fırtına geliyor
06:24
Trump'ın, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in yerine geçebilecek isimleri değerlendirdiği iddiası
Gaziantep'te Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı
Gaziantep'te Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı
FOTO FOKUS
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ