Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2026 04:04

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da çiftçilere yönelik saldırılarında 4 Filistinli yaralandı, onlarca zeytin ağacı yakıldı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, saldırıların Nablus, Selfit, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Ramallah, Kudüs ve El Halil kentlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltı, ateş açma, biber gazı kullanma, darp, çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engelleme, zeytin ağaçlarına zarar verme, tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etme ile tarım arazilerinde hayvan otlatma şeklinde ihlaller gerçekleştirildi. Nablus'ta Beyta ve Doğu Lubban beldelerinde çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin darp ve biber gazlı saldırısına uğradı. Selfit vilayetindeki Deyr İstiya ve Karava Beni Hassan beldelerinde de zeytin hasadı yapan çiftçilere benzer saldırılar düzenlendi. İki kentteki saldırılarda 4 çiftçi yaralandı."

Ramallah'ın doğusundaki Berka köyünde onlarca asırlık zeytin ağacının yakıldığı vurgulanan açıklamada, Cenin'deki Deyr Ebu Deyf beldesinde ise yerleşim birimini genişletmek amacıyla zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerin buldozerlerle tahrip edildiği bildirildi.

Konsey, saldırıların Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı döneminde arazilerine erişimini engelleyerek topraklarından kalıcı biçimde mahrum bırakmayı amaçlayan sistematik bir uygulamanın parçası olduğu uyarısında bulunarak, uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'nin Wisconsin eyaletinde 36 yıl sonra ilk kez bir bebek kızamıktan öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Dünyanın en küçük otomobili 60 bin sterline açık artırmaya çıkarılıyor
06:47
COP31 pazartesi günü başlıyor: İklim diplomasisinin kalbi Türkiye'de atacak
06:41
ABD seçimleri küresel teknoloji hisselerinde sert düşüşe yol açtı
06:38
Yatmadan önce canınız abur cubur mu çekiyor? İşte nedenleri ve neler yapabileceğiniz
06:36
Hafta sonu kış havası yaşanacak: Sıcaklıklar sert düşüyor, kar ve fırtına geliyor
06:24
Trump'ın, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in yerine geçebilecek isimleri değerlendirdiği iddiası
Gaziantep'te Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı
Gaziantep'te Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı açıldı
FOTO FOKUS
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ