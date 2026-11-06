Bavullardan çoraplara sarılmış 3 bin tarantula çıktı

Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi yetkilileri, Almanya ve Polonya vatandaşı olan şüphelilerin ülkeyi terk etmeye çalıştığı sırada ihbar üzerine yakalandığını bildirdi. Junin, Loreto ve Cusco gibi farklı bölgelerden toplanan tarantulaların, koleksiyonculara veya egzotik evcil hayvan pazarına satılmak amacıyla çorapların içine özenle yerleştirildiği tespit edildi.

Çoraplara saklanan binlerce örümcek

Şüphelilerin bagajlarında yapılan aramalarda, büyük plastik kaplar ve küçük tüpler içerisinde binlerce yumurta, yavrular ve aralarında Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna ve Avicularia cinslerine ait çok sayıda yetişkin örümcek bulundu.

Her bir çorap, kaçırılan farklı türlerin karıştırılmaması için titizlikle etiketlendi. Uzmanlar, ele geçirilen türlerin Yeni Dünya tarantulaları olduğunu, zehirlerinin arı veya eşek arısı sokmasına benzer bir etki yarattığını ve insanlar için hayati tehlike oluşturmadığını belirtti.

Yasadışı yaban hayatı kaçakçılığı ağır ceza gerektiriyor

Peru yasalarına göre koruma altında bulunan vahşi hayvanların izinsiz olarak yurt dışına çıkarılması suç teşkil ediyor. Yaban hayatı kaçakçılığı genellikle üç ila beş yıl hapis cezasıyla cezalandırılırken, koruma altındaki türlerin işin içinde olması durumunda bu ceza yedi yıla kadar çıkabiliyor. Çevre suçları konusunda uzmanlaşmış ulusal polis birimleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında resmi soruşturma başlatıldı.