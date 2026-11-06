Mikroplastikten oluşan çöp yığınları okyanusun rengini değiştiriyor olabilir

Teksas eyaletinin yaklaşık iki katı büyüklüğündeki alana yayılan ve Büyük Pasifik Çöp Çöplüğü olarak bilinen devasa girdap, içinde yaklaşık 1,8 trilyon parça plastik barındırıyor. Çoğunluğunu atık balıkçılık ekipmanlarının oluşturduğu bu kütlenin sayısal çoğunluğunu ise çıplak gözle görülemeyen ancak toplam parçaların yüzde 94'ünü oluşturan minik mikroplastikler meydana getiriyor.

Bergen Üniversitesi'nden araştırmacılar, laboratuvar ortamında mikroplastiklerin ışığı soğurma ve saçma özelliklerini inceleyerek bunların doğal deniz unsurlarından farklı bir optik imza üretebileceğini keşfetti.

Uydulardan tespit edilen mavimsi ve yeşilimsi renk değişimi

Araştırmacılar, geliştirdikleri simülasyonların ardından 2002 ile 2022 yılları arasındaki uydu kayıtlarını inceledi. Yapılan analizlerde, çöp girdabına yakın bölgelerde okyanusun mavi ve yeşil dalga boylarında hafif ancak istatistiksel olarak anlamlı bir parlama gösterdiği ve giderek camgöbeği rengine büründüğü tespit edildi. Fitoplanktonlar okyanusu daha yeşil gösterirken, çözünmüş organik maddeler suyu daha koyu veya kahverengi bir görünüme büründürüyor. Ancak mikroplastikler ışığı her iki dalga boyunda aynı anda ve güçlü bir şekilde saçarak eşsiz bir parlama yaratıyor.

Mikroplastik temizliğindeki büyük zorluk

Bilim insanları bu renk değişiminin kesin olarak mikroplastiklerden kaynaklandığını doğrulamak için bölgeden su örnekleri alınıp optik ölçümler yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Daha büyük atıklar temizlik projeleriyle sudan arındırılabilse de, mikroplastiklerin sudan temizlenmesinin imkansız olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, besin zincirine ve nihayetinde sofralarımıza kadar ulaşabilen bu küçük parçacıklarla baş etmenin tek yolunun kirliliğin suya karışmasını önlemek olduğunun altını çiziyor.