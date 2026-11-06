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Türkiye
TRT Haber 06.11.2026 06:19

16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Yozgat çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Kilis için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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