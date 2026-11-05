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TRT Haber 05.11.2026 22:38

Trabzonspor Freiburg'a kaybetti

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Trabzonspor Freiburg'a kaybetti

Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Freiburg maçıyla birlikte 8. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililerin 7 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini Freiburg karşısında sürdüremedi.

Trabzonspor Freiburg'a kaybetti

Konferans Ligi'nde ilk yenilgi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.

KuPS Kuopio ve Hearts maçlarından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Freiburg mağlubiyetiyle 6 puanda kaldı.

Reis döneminde ilk kez gol atamadı

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamadı.

Süper Lig'de 5 lig maçında 15 gol atan, Konferans Ligi'nde de 2 maçta 6 gol kaydeden bordo-mavililer, bu kez gol atma başarısı gösteremedi.

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