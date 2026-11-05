Bakan Şimşek: Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacak

Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek. emekli maaşlarına yönelik yasal düzenlemenin tüm emeklilikleri kapsayacağını açıkladı. Şimşek, “Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek.” dedi.