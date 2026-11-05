Bakan Şimşek: Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek. emekli maaşlarına yönelik yasal düzenlemenin tüm emeklilikleri kapsayacağını açıkladı. Şimşek, “Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek.” dedi.