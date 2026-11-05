Pizzaya ananas koymayan şef işinden oldu

La Costa adlı restoran, konuklarına Queensland'ın hareketli kent merkezinde adeta İtalyan Rivierası'nı yaşatmayı vadediyordu. Ancak mekanın bu zarif atmosferi, müşterilerden gelen sıradışı bir pizza talebiyle sarsıldı.

Büyük grubun tercihi krize yol açtı

Restoranın işletmecisi Elliot Ingram, yüksek bütçeli büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları sırada konukların jambonlu ve ananaslı pizza sipariş ettiğini belirtti. Müşterilerin bu talebini şefe ileten işletmeci, olumsuz yanıt aldı.

Daha önce de benzer talepleri reddeden Tamburella, işvereninden İtalyanlar için pizzaya ananas koymamanın ne kadar hassas bir konu olduğunu araştırmasını istedi. Restoran sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini belirten işletmeci ise on beş bin dolardan fazla harcama yapan müşterilerin bu isteğini geri çevirmenin ticari açıdan yanlış olduğunu savundu.

Kültürel hassasiyet pahalıya mal oldu

Taraflar arasındaki gerilim sadece mutfakla sınırlı kalmadı. Olaylar sırasında elini metal bir korkuluğa çarparak yaralayan Tamburella, işten çıkarılmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Aynı zamanda daimi oturum iznine giden süreçte işveren sponsorluğunu da kaybeden şef büyük bir darbe aldı.

İş İlişkileri Komisyonu'na taşınan davada mahkeme, başvuru süresinin geç mi kaldı yoksa olağanüstü durumlar kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiği yönündeki kriterlerin karşılanmadığına hükmederek davanın reddine karar verdi. Yaşanan bu anlaşmazlığın ardından restoran ekonomik koşullar nedeniyle temmuz ayında kapılarını tamamen kapatırken, Tamburella ise ananas sevmeyen başka bir İtalyan restoranında çalışmaya başladı.