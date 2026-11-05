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Dünya
AA 05.11.2026 17:02

Trump, Hegseth'i Savunma Bakanı olarak görevde tutmaya devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden alma çağrılarına, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." dedi.

Trump, Hegseth'i Savunma Bakanı olarak görevde tutmaya devam edecek

Cumhuriyetçilerin sandıkta aldığı mağlubiyetin ardından tepkiler, İran savaşını destekleyen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth etrafında yoğunlaştı.

Trump, ABC muhabiri Jonathan Karl'a yaptığı açıklamada, Hegseth'i görevden almasına ilişkin çağrılara, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." ifadelerini kullandı.

Hegseth hakkında memnuniyetsizlik görüşleri aldığına işaret eden Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Trump, ocak ayında Demokrat Kongre göreve başlamadan önce yeni bir savunma bakanı adayının Senato'da onaylanmasının daha kolay olabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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