İran Ordusu: Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 2 petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki güvensiz bölgede 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak yanmaya başladığı belirtildi.

İki tankerin denizcilik uyarılarını dikkate almaması ve yasaklı bölgelere koordinasyon sağlamadan girmesinin yangına neden olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, tankerlerin hangi ülkeye ait olduğu ve olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

⁠Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması, boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.