Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve 2 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda bir kez daha ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyeye gitti.

Kaya çifti, 7 Ekim’de de şüpheli sıfatıyla savcıya ifade vermişti.

İfadelerinin ardından çift hakkında SPK’nın hazırladığı denetim raporu da dosyaya girmişti.

Eski SPK Başkanı Gönül'ün de 30 Eylül’de şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başsavcılığın talebi üzerine Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçuna yönelik soruşturma izni vermişti.