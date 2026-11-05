Katil İsrail'in Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 çocuk ve 1 kadın daha hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde ateş açtı.

Katil İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle Bureyc Kampı'nda 1 çocuk, Mevasi'de 1 kadın hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Toplam can kaybı 74 bin

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, katil İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.