Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2026 13:19

Arap Koalisyonu: Husilerin Medine-i Münevvere'ye balistik füze saldırısı önlendi

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilerin Medine-i Münevvere'ye gönderdiği bir balistik füzenin engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu: Husilerin Medine-i Münevvere'ye balistik füze saldırısı önlendi

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ı balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Koalisyon güçlerinin, Husilerin Medine-i Münevvere'ye gönderdiği bir balistik füzeyi engelleyerek düşürdüğünü kaydeden Maliki, olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan'ın Yanbu vilayetinde "tehlike uyarısı"

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu vilayeti için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Bölge halkı olası tehlikelere karşı uyarıldı.

Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü daha sonra tehlike uyarısının sona erdiğini kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Şerure için daha önce iki kez üst üste tehlike uyarısı yapılmıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Yemen
Sıradaki Haber
Brüksel'e giden uçak bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:20
Orman yangını sayısı bir önceki yıla göre yüzde 35 azaldı
15:50
İzmir'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne öldü
15:21
Bakan Yumaklı: Orman yangını sayısında yüzde 35 azalma yaşandı
15:07
Merkez bankası rezervleri 158,1 milyar dolar oldu
14:58
Türkiye ile Katar arasında savunma sanayi iş birliğinde yeni dönem
14:49
Girişimcilik ekosistemine 604 milyon lira hibe verilecek
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi sürüyor
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
Türkiye diplomasi masasını genişletiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ