Arap Koalisyonu: Husilerin Medine-i Münevvere'ye balistik füze saldırısı önlendi

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ı balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Koalisyon güçlerinin, Husilerin Medine-i Münevvere'ye gönderdiği bir balistik füzeyi engelleyerek düşürdüğünü kaydeden Maliki, olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan'ın Yanbu vilayetinde "tehlike uyarısı"

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu vilayeti için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Bölge halkı olası tehlikelere karşı uyarıldı.

Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü daha sonra tehlike uyarısının sona erdiğini kaydetti.

Ülkenin güneyindeki Şerure için daha önce iki kez üst üste tehlike uyarısı yapılmıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.