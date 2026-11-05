Avrupa'da bomba ihbarları nedeniyle en az 17 uçak acil iniş yaptı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçak, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirdi.

Belçika federal polisi, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediğini, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

4 uçakta patlayıcı bulunmadı

Çek haber ajansı CTK'nin haberine göre, Polis Sözcüsü Josef Urban, Prag'a gelen 4 uçak ile Vaclav Havel Havalimanı'nda bomba tehdidi üzerine yapılan aramalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Urban, bomba uzmanlarının 4 uçakta yaptığı kontrollerde patlayıcı düzenek veya diğer bir tehlikeli cisim bulunmadığını, havalimanındaki güvenlik önlemlerinin yerel saatle 12.00'den önce kaldırıldığını belirtti.

Havalimanı ve çevresindeki aramalarda da şüpheli bir bulguya rastlanmadığını dile getiren Urban, olayın Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşanan benzer vakalar çerçevesinde incelendiğini aktardı.

Çek polisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmayı Terörizm, Aşırılıkçılık ve Siber Suçlarla Mücadele Ulusal Merkezinin devraldığını bildirdi.

Güvenlik önlemlerinin sona erdiği belirtilen açıklamada, soruşturmaya ilişkin bu aşamada daha fazla bilgi paylaşılamayacağı kaydedildi.

Roma'ya giden 2 uçak için de ihbar yapıldı

Aer Lingus hava yolu şirketinin Dublin-Roma seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü’ne acil iniş yapmak zorunda kaldı. 6 kişilik mürettebatın ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın Finnair hava yolu şirketinin Helsinki-Roma seferini yapan uçağı da bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbarların ardından İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Salzburg'da polis operasyonu sona erdi

Polis Sözcüsü Hans Wolfgruber, Avusturya'nın Salzburg kentindeki havalimanında alınan ihbar nedeniyle başlatılan geniş çaplı polis operasyonun yerel saatle 11.15'te sona erdiğini bildirdi.

Wolfgruber, havalimanı binasının ayrıntılı şekilde arandığını ve kişilerin kontrol edildiğini belirterek şüpheli herhangi bir cisme rastlanmadığını söyledi.

Tehdidin arkasındaki kişi ve amacının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü dile getiren Wolfgruber, Avrupa'daki uçuşlara yönelik bomba tehditleriyle olası bağlantının da araştırıldığını aktardı.

Wolfgruber, benzer eylemleri teşvik etmemek için tehdidin içeriğini ve hangi yolla iletildiğini açıklamayacaklarını kaydetti.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdiği seferde kullanılan uçakla ilgili ihbar üzerine güvenlik prosedürleri uygulandı.

Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak ve bagajlar ilgili birimler tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edilirken herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Bulgaristan Haber Ajansı, ülkenin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Ryanair'e ait Londra, Kopenhag ve Madrid kalkışlı 3 uçağın bomba ihbarı aldığını, uçaklardan birinin Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki havalimanına yönlendirildiği, diğer ikisinin planlandığı gibi Sofya'ya indiğini bildirdi.

Varşova uçağı Viyana'ya acil iniş yaptı

Wizz Air hava yolu firmasının Milano Malpensa-Varşova seferini gerçekleştirmek üzere yerel saatle 07.00'de havalanan uçağı da bomba ihbarı sebebiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmak durumunda kaldı.

Firma, bomba ihbarı yapılan uçakta gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bilgisini paylaştı.

Bükreş uçağında bomba ihbarı

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), Milano'dan başkent Bükreş'e gelen bir uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'nda kriz masasının kurulduğunu açıkladı.

Ulusal medya, uçakta bulunan 182 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli şekilde havalimanına geçişlerinin sağlandığını kaydetti.

Kopenhag, Viyana ve Milano'ya giden uçaklara yönelik bomba ihbarları asılsız çıktı

Kopenhag Havalimanı'na iniş yapan iki uçak için bomba ihbarı yapılırken, Danimarka Silahlı Kuvvetleri Mühimmat İmha Servisi (EOD) ekiplerince gerçekleştirilen aramalar sonucunda uçaklarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kopenhag polisi bomba ihbarı yapılan uçakların nereden geldiğine ilişkin detay paylaşmak istemezken, ihbarlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Finnair İletişim Müdürü Stiina Tuunanen de Finnair'in Helsinki-Viyana seferini yapan uçağının da bomba ihbarı aldığını, ihbarın asılsız çıktığını belirtti.

Selanik-Milano seferini yapan Aegean Havayollarına ait uçak için asılsız bomba ihbarı yapıldı. Milano'nun Malpensa Havalimanı'na iniş yapan uçakta özel ekipler arama yaptı ancak şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Air Serbia'nın Belgrad-Bükreş seferi yapan uçak için de bomba ihbarı yapıldı. Şirket uçağın güvenli şekilde Bükreş'e iniş yaptığını ve ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.

AB Komisyonu durumu yakından takip ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, ihbarlara ilişkin yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini, ihbarların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için henüz erken olduğunu belirtti.

AB Havacılık Emniyeti Ajansı ile iletişim halinde olduklarını aktaran Tzitzikostas, ulusal düzeydeki soruşturmaların sürdüğünün altını çizdi.

2 uçağa yönelik tehdidin Rusça isimli hacker grubundan geldiği belirtildi

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, Finnair'in Helsinki-Roma uçağı ile Aer Lingus'un Fransa'ya acil iniş yapmak durumunda kalan Dublin-Roma uçağına yönelik bomba ihbarlarının, İtalyanca yazılmış bir e-postadan kaynaklandığı aktarıldı.

Haberde, Rusça "Erkek Devleti" ismini taşıyan aşırı sağcı bir bilgisayar korsanı grubunun yazdığı belirtilen İtalyanca e-postada, özel olarak 2 sefere yönelik tehditkar ifadelerin olduğu vurgulandı.

İtalya'daki havalimanlarına gönderildiği belirtilen e-postayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesinin sürdüğü ve savcılığın soruşturma açmasının beklendiği bildirildi.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

Son günlerde Avrupa'da en az 6 uçağa yönelik bomba ihbarı alınmıştı

Son günlerde İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya arasında sefer yapan en az 6 uçak hakkında bomba ihbarları alınmıştı.

Wizz Air'in Londra-Sofya seferini yapan uçak bomba ihbarı nedeniyle 2 Kasım'da Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmış, Macaristan'a ait Gripen tipi savaş uçağı inişe eşlik etmişti.

Hava yolu şirketi daha sonra yapılan incelemelerde "herhangi bir bulguya rastlanmadığını" açıklamıştı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un Londra-Varşova seferini yapan uçağı 3 Kasım'da bomba ihbarı üzerine Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. İnişin ardından belirlenen bir alana yönlendirilen uçaktan yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yetkili birimler uçakta inceleme yapmıştı.

Varşova Chopin Havalimanı'nda da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova'ya sefer yapan İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait uçakta bomba alarmı verilmiş, güvenlik birimleri uçakta inceleme başlatmıştı. Çalışmalar nedeniyle havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

Ryanair'in Lizbon-Roma, Dublin-Roma ve Manchester-Murcia seferlerini yapan üç uçağına 3 Kasım'da bomba ihbarı yapılmış, farklı havalimanlarına acil iniş yapan uçaklarda herhangi bir patlayıcı bulunmamıştı.

