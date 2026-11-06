ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Demokratlar 253, Cumhuriyetçiler 157 sandalyeye ulaştı

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 253, Cumhuriyetçiler ise 157 sandalye elde etti.

Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 43 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 25 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.