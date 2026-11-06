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Dünya
AA 06.11.2026 09:28

ABD'de ara seçimler sonrası tepkilerin odağındaki Savunma Bakanı Hegseth, İran savaşını savundu

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin ardından görevden alınması için çağrılar yapılan Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri ajandasını savundu.

ABD'de ara seçimler sonrası tepkilerin odağındaki Savunma Bakanı Hegseth, İran savaşını savundu

Hegseth, ara seçimlerin sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ve kendisinin görevden alınması için çağrılar yapılmasının ardından, sosyal medya hesabından video mesaj yayımladı.

Trump'ın, Bakanlığın odağını yeniden askeri hazırlık ve muharebe kabiliyetlerine döndürdüğünü belirten Hegseth, "Önümüzdeki birkaç ay ve yıl, bakanlığımız ve cumhuriyetimiz için hayati önem taşıyor. Mesele, Başkan'ın 'Önce Amerika' gündemiyle ilgili. Mesele, bakanlığımızın 'güç yoluyla barış' gündemiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Hegseth, Trump yönetiminin Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) programlarını ortadan kaldırdığını, başarısız bulduğu askeri liderleri görevden aldığını, küresel caydırıcılığı güçlendirdiğini ve askeri personel alımını artırdığını belirtti.

Kongreye bütçe çağrısı

Kongreyi 350 milyar dolarlık ek bütçeyi onaylamaya davet eden Hegseth, "Savaş Bakanlığına, halihazırda karşı karşıya olduğumuz durumun gerektirdiği şekilde kaynak sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Hegseth, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen, askeri yapılanmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizerek "Kongredeki her vatansever üyenin oyuna ihtiyacımız var." dedi.

İran savaşını "cesur ve tarihi bir girişim" olarak nitelendirdi

Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatı savunan Hegseth, bunu, Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceğine inandığı "cesur ve tarihi bir girişim" olarak nitelendirdi.

Hegseth, Trump yönetiminin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaya kararlı olduğunu ve Trump'ın liderliğinde ABD'nin askeri kapasitesini yeniden güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

"Geri adım atmayacağız" mesajı

Görevden alınması için özellikle Demokratların attığı azil adımlarını "siyasi tiyatro" olarak nitelendiren Hegseth, "Bana saldırıyorlar, bize saldırıyorlar, çünkü biz etkiliyiz. Bu işe yaramayacak. Geri adım atmayacağız." dedi.

Hegseth, Demokratların daha önce Trump'a yönelik de iki kez azil süreci yürüttüğünü ve Demokratların siyasi soruşturmaları rakiplerine karşı kullandığını söyleyerek, "Başkan Trump'a karşı işe yaramadı, bana karşı da işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

Hegseth tepkilerin odağında

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki çoğunluğu kaybetmişti.

Bunun sorumlusu olarak Trump'ın özellikle İran'a karşı yürüttüğü savaş gerekçe gösterilmiş ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de bu minvalde bir açıklama yapmıştı.

Bunun ardından Hegseth'in görevden alınması için çağrılar yapılmıştı.

Trump ise Hegseth'in "iyi iş çıkardığını" söyleyerek bu çağrıları reddetmişti ancak NBC News, Trump'ın, Hegseth'in yerine geçebilecek yeni kişileri değerlendirdiğini iddia etmişti.

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