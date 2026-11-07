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Dünya
AA 07.11.2026 04:22

Trump: Kabinemde muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre seçimlerini kaybetmesinin ardından kabinesinde bazı değişiklikler yapmayı planladığını söyledi.

Trump: Kabinemde muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım
[Fotograf: AA]

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde 3 Kasım seçimlerini değerlendirdi.

Trump, "60 Minutes" programında kendisine, kabinesinde herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık." yanıtını verdi.

"Kabinemden çok memnunum. Bence hepsi iyi insanlar." diyen ABD Başkanı, "Ancak muhtemelen birkaç değişiklik yapacağım" açıklamasını yaptı.

Trump'ın bu açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının hemen ardından geldi.

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