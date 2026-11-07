ABD, İran'ın nükleer programı hakkında bilgi verenlere 20 milyon dolara kadar ödül vadetti

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet için Ödül" programı kapsamında insanların "para veya muhtemel bir yer değiştirme imkanı" karşılığında İran'ın nükleer programı hakkında bilgi paylaşabileceğini duyurdu.

Kişilerin İran'ın nükleer programına ilişkin tesisler, ekipmanlar ve personel hakkında bilgi verebileceğini aktaran CENTCOM, bu bilgilere karşılık kişilere 20 milyon dolara kadar ödül ve "muhtemel bir yer değiştirme imkanı" sunulacağını açıkladı.

CENTCOM ayrıca, açıklamada insanların bu bilgileri paylaşabileceği "Adalet için Ödül" internet sitesine yönlendiren bir bağlantı paylaştı.