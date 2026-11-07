Duman 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.11.2026 09:17

Gazze'de şiddetli yağışlar, yerinden edilen binlerce Filistinlinin kaldığı çadırları sular altında bıraktı

Soykırımcı İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka ve saldırılar nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin barındığı çadırları sular altında bıraktı.

Gazze'de şiddetli yağışlar, yerinden edilen binlerce Filistinlinin kaldığı çadırları sular altında bıraktı

Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte başlayan yağışlar, İsrail saldırılarında evlerini kaybederek derme çatma çadırlara sığınmak zorunda kalan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentindeki liman çevresinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı yağmur suları bastı.

Çadırlarına dolan sular nedeniyle yataklarını, kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını kurtarmaya çalışan Filistinliler zor anlar yaşadı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısı ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de çok sayıda çadır yağışlar nedeniyle su altında kaldı.

Kuzeydeki Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar da şiddetli yağışlardan zarar gördü.

Alternatif barınma imkanlarından yoksun olan aileler, çocuklarını ve eşyalarını yağmur sularından korumakta güçlük çekiyor.

İsrail ablukası barınma krizini derinleştiriyor

Gazze'de yıllardır devam eden İsrail ablukası ve saldırılarda yaşanan geniş çaplı yıkım, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma sorununu derinleştiriyor.

İsrail'in insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle çadır, branda ve konteyner gibi temel barınma malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında güçlük yaşanıyor.

Saldırılarda altyapı ve hizmet tesislerinin büyük ölçüde tahrip olması, yağmur sularının tahliyesini zorlaştırırken, yetersiz barınma imkanları da aileleri soğuk hava ve su baskınlarına karşı savunmasız bırakıyor.

Yağışların devam etmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle yıpranmış, su geçiren çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından ciddi risk oluşturan koşullarla karşı karşıya kalıyor.

Bölgede ısınma araçları ve temel ihtiyaç malzemelerinin yetersizliği de yerinden edilmiş ailelerin yaşadığı zorlukları artırıyor.

Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli acil barınma yardımına ihtiyaç duyuyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Gazze Şeridi'nde etkili olan yağışlar ve olumsuz hava koşullarının, yerinden edilmiş Filistinliler açısından insani felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Gözlemevinden yapılan açıklamada, yüz binlerce ailenin su baskını riski taşıyan alçak bölgelerde ve yıpranmış çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı, bu kişilerin yağmur ve soğuktan korunabilecekleri alternatif barınma alanlarına erişemediği belirtildi.

Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin barınma yardımına ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, bölgeye acilen yaklaşık 200 bin çadır ve 1 milyon branda ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, barınma malzemelerinin yetersizliği ve yağmur sularını tahliye edecek altyapının bulunmamasının, kış mevsimi boyunca özellikle çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını daha fazla tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
ABD basını: Vance, İran'la anlaşma için 2 haftadır görüşmeler yürütüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:35
ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalyeye ulaştı
09:35
Ticaret Bakanlığına DTÖ'den uluslararası ödül
08:42
Hafta sonu kış havası kapıda: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve fırtına geliyor
08:29
SPK'dan 3 şirketin pay piyasasındaki işlemlere ilişkin suç duyurusu kararı
08:26
TRT World Forum 2. gün oturumunlarıyla devam ediyor
08:08
Antalya'da COP31 için 28 bine yakın personel görevlendirildi
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ