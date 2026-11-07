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Dünya
AA 07.11.2026 10:37

ABD Başkanı Trump'tan, İran'a saldırıların "savaş değil işgal olabileceği" yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların bir "savaş" olmadığını savunarak, "Belki sadece işgalci konumunda olabiliriz. Çünkü Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde. Şu anda Hürmüz Boğazı tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla petrol çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan, İran'a saldırıların "savaş değil işgal olabileceği" yorumu

Başkan Trump, Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'ndeki konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada Rusya ile Ukrayna arasında olanları bir "savaş" olarak tanımlayan Trump, buna karşın İran'a yönelik saldırılar konusunda farklı bir değerlendirmede bulundu.

"Belki sadece işgalci konumunda olabiliriz"

İran'a atıfla altı ay boyunca kimsenin yaralanmadığı bir durumun savaş olarak tanımlanamayacağını savunan Trump, "Belki sadece işgalci konumunda olabiliriz. Çünkü Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde. Şu anda Hürmüz Boğazı tarihindeki herhangi bir dönemde olduğundan daha fazla petrol çıkarıyoruz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ekim'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısının 23'e yükseldiğini açıklamıştı.

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