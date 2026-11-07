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Türkiye
AA 07.11.2026 10:51

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Odil Fakhridinovich Khudayberdiev'in yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında şüphelinin 2025'te Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'de İ.K'nın yanında çalıştığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin ayrıca seralarda çalışarak geçimini sağladığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla, Odil Fakhridinovich Khudayberdiev seraların yakınındaki evde yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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İnterpol Kırmızı Bülten Mersin
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