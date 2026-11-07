Türkiye COP31'de iklimin sosyal yüzünü dünyaya anlatacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim değişikliğinin sosyal etkilerine dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Bakanlıkça, 13-14 Kasım'da "kadınların güçlenmesi, sıfır atık ve çocukların iklim politikalarına katılımı" başlıklarında çeşitli ülkelerden bakanların katılımıyla üst düzey etkinlikler düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, COP31 kapsamında kapsamlı bir program hazırladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınların güçlenmesi, çocukların katılımı, bakım hizmetleri ile yaşlı ve engelli bireylerin korunmasını kapsayan çalışmalar yürüteceğiz. Ulusal kurumlar, BM kuruluşları ve sivil toplumla işbirliği içinde Türkiye'nin sosyal hizmet birikimini uluslararası alanda paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu zirvede iklim politikalarının sosyal boyutunu güçlü biçimde gündeme taşıyacağız."

81 ilde kadın sıfır atık elçileri belirlenecek

Kadınların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılmasının ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarının önemine işaret eden Göktaş, "Kadının güçlenmesi alanında çevre ve iklim değişikliğini ilk kez temel politika eksenlerinden biri olarak belirledik. Zirvede 'Adil Geçiş' ve 'Sıfır Atık' başlıklarına odaklanacağız." bilgisini verdi.

Göktaş, BM Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle 9 Kasım'da "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" kapsamında iklim değişikliğinin iş gücü piyasasına ve ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlara etkilerini de gündeme taşıyacaklarını anlattı.

COP31 kapsamında BM Kadın Birimi (UN Women) işbirliğiyle 13 Kasım'da "Adil Geçiş için Sosyal Koruma, Bakım Hizmetleri ve Kadınların Güçlenmesi" başlıklı üst düzey etkinlik düzenleyeceklerini bildiren Göktaş, sosyal koruma ve bakım hizmetlerinin adil geçişteki rolünü, kadınların güçlenmesini ve yeşil ekonomiye katılımını ele alacaklarını belirtti.

Göktaş, Sıfır Atık Vakfı ile 13 Kasım'da "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi"ni tanıtacaklarını duyurdu.

Projenin hedeflerine ilişkin Göktaş, "Bakanlığımızdan hizmet alan her kadın sıfır atık konusunda farkındalık kazanacak. Anne çocuk etkinlikleriyle projeyi topluma yaygınlaştıracak, sadece kadınlarda değil genç nesillerde de bu farkındalığı artıracağız." bilgisini paylaştı.

81 ilde kadın sıfır atık elçileri belirleyeceklerini anlatan Göktaş, "Sıfır atık elçilerimiz, bu alanda öncü rol üstlenerek sıfır atık anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Kadının güçlenmesi il koordinasyon kurullarında yer alacaklar. Sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına öncülük edecek, iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayacak ve ildeki kadınlar için rol model olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatiflerine yönelik çalışmalara ilişkin de Göktaş, şunları kaydetti:

"Projemizin ekonomik güçlenme ayağında kadın kooperatiflerimizin üretim süreçlerine sıfır atık anlayışını entegre etmelerini, hane atıkları ve üretim artıkları gibi yeniden değerlendirilebilir malzemeleri katma değerli ürünlere dönüştürmelerini destekleyeceğiz."

Göktaş, COP31'in Yeşil Alanı'nda Bakanlığın çalışmalarını tanıtacaklarını bildirdi.

Çocukların iklim politikalarına katılımı desteklenecek

Çocukların iklim değişikliğiyle mücadeleye katılımını önemsediklerini vurgulayan Göktaş, "Geleceğin dünyasını konuşurken o dünyada yaşayacak çocukların sözünü bugünden dinlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Çocuk hakları komitelerinin bu yılki temasının "Çevre, İklim Değişikliği ve Çocuk" olarak belirlendiğini anlatan Göktaş, haziran ayından bu yana on binlerce çocuğun 300'ü aşkın etkinlik düzenlediğini, 13 Eylül'de ise 81 ilde 94 noktada eş zamanlı farkındalık programları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Göktaş, 14 Kasım'da Bakanlık ile UNICEF ortaklığında "Gelecek Nesillerin Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi" başlıklı üst düzey etkinlik gerçekleştireceklerini, katılacağı bu etkinlikte çocukların hazırladıkları bildirgeyi politika yapıcılara sunacaklarını belirtti.

İklim değişikliğinin kırılgan gruplar üzerindeki etkileri de ele alınacak

İklim değişikliğinin yaşlı ve engelli bireyler üzerindeki etkilerine de dikkati çekeceklerini kaydeden Göktaş, kadınların aşırı sıcaklara karşı dayanıklılığı, kırsal ailelerin durumu, mevsimlik göçmen işçiler ile yaşlı ve engelli bireylerin korunması gibi konuları gündeme taşıyacaklarını ifade etti.

İklim kaynaklı afetlerde kadınların bakım sorumluluklarının yanı sıra çocukların güvenliğinin, yaşlı ve engelli bireylerin özel ihtiyaçlarının gözetilmesinin önemine işaret eden Göktaş, afet hazırlığı ve müdahale süreçlerinde koruyucu hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda, Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğinde 18 Kasım'da da "İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcakların Etkilerine Karşı Kadınların Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı üst düzey etkinlik düzenleyeceklerini duyuran Göktaş, etkinlikte iklim değişikliği ve aşırı sıcakların kadın sağlığı, doğurganlık, anne ve bebek sağlığı ile kadına yönelik şiddet üzerindeki etkilerinin ele alınacağını, kadınların iklim kaynaklı risklere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik çözüm önerilerinin paylaşılacağını belirtti.

COP31 sürecinde elde edilecek bilgi ve deneyimleri Bakanlığın görev alanı çerçevesinde değerlendireceklerini anlatan Göktaş, iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların uyum kapasitesinin geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeleri, karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması ve çocuklarda çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.