Bakan Ersoy: Türkiye, istikrar adası olmayı başardı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya da COP31'e ev sahipliği yapacak. COP31 sahası, etkinlik bittikten sonra aşamalı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığının yönetimine devrediliyor. TGA içinde kurduğumuz MICE Başkanlığı, buranın devrini almış olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin geçmişte de çeşitli krizlerle karşı karşıya kaldığını belirten Ersoy, 2018'de turizm stratejisinde değişikliğe gittiklerini, bu kapsamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kurulmasına yönelik çalışmaları 2019'da tamamladıklarını ifade etti.

Ersoy, nicelik kadar nitelikli turizmin geliştirilmesine de odaklandıklarını vurguladı.

2025 yılını 65,2 milyar dolar turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçiyle tamamladıklarını hatırlatan Ersoy, 2026'ya olumlu verilerle başladıklarını ancak 28 Şubat'ta başlayan İsrail, ABD ve İran arasındaki savaşın sektörü etkilediğini söyledi.

Özellikle Antalya ve Ege'deki resort bölgelerinde erken rezervasyon döneminde yüzde 20'ye varan iptallerin yaşandığını anlatan Ersoy, yoğun tanıtım faaliyetleriyle kayıpların önemli bölümünün telafi edildiğini belirtti.

"Türkiye, istikrar adası olmayı başardı"

Turizmin çevre ülkelerdeki savaşlar, hava sahalarının kapanması ve enerji maliyetlerindeki artış gibi gelişmelerden etkilendiğine işaret eden Ersoy, uçak yakıtı fiyatlarının yükselmesinin hava yolu ulaşım maliyetlerini de artırdığına dikkati çekti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'daki çatışmaların sektörde belirsizlik oluşturduğunu, buna rağmen Türkiye'nin istikrarlı konumuyla öne çıktığını ifade eden Ersoy, "Türkiye, bunca olumsuzluğa rağmen ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olmayı başardı." dedi.

Türkiye'nin barışçıl dış politikasının ve yürütülen diplomatik çabaların ülkenin turizm algısına olumlu katkı sağladığını vurgulayan Ersoy, tanıtım kampanyaları ve dijital iletişim çalışmalarıyla turist girişlerinin yeniden artırıldığını söyledi.

Turizmde krizlere karşı dayanıklılığı artırmak için kaynak pazar ve ürün çeşitliliğinin önemine işaret eden Ersoy, hava yolu bağlantılarının güçlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesinin de bu süreçte etkili olduğunu dile getirdi.

Kişi başı gecelik turizm geliri 119,9 dolara yükseldi

Turizm gelirlerindeki artışın değerlendirilmesinde kişi başı gecelik harcamanın esas alınması gerektiğini belirten Ersoy, yabancı turistlerde 2017 sonunda 82,9 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu yılın 9 ayında 119,9 dolara yükseldiğini ve yüzde 44,6 artış kaydedildiğini anlattı.

Ersoy, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da dahil edildiği hesaplamada ise kişi başı gecelik gelirin 75,8 dolardan 107,7 dolara çıktığını, artışın yüzde 42,2 olduğunu bildirdi.

Sezonun uzatılması için yeni turizm projeleri

Sezonun uzatılmasına yönelik çalışmaların göreve geldiği günden bu yana öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Ersoy, Ege Turizm Merkezleri Çeşme ve Didim etaplarının bu hedef doğrultusunda geliştirildiğini belirtti.

Turizmde küresel rekabetin giderek arttığını vurgulayan Ersoy, "Tüm dünya ülkelerinin vatandaşları bizim potansiyel misafirimiz ama artık tüm dünya ülkeleri potansiyel rakibimiz." dedi.

Petrol ülkelerinin de turizme yatırım yaptıklarını, farklı coğrafyalardaki ülkelerin turizmden daha fazla pay almak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, bu nedenle destinasyonların kendi özelliklerine uygun yatırımlarla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"TGA bünyesinde MICE Başkanlığını kuruyoruz"

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı altında yeni bir birim kurdukları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"TGA bünyesinde MICE Başkanlığını kuruyoruz çünkü etkinlikler dediğimiz kısım ağırlık olarak düşük sezonda etkili oluyor. Antalya da COP31'e ev sahipliği yapacak. COP31 sahası, etkinlik bittikten sonra aşamalı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığının yönetimine devrediliyor. TGA içinde kurduğumuz MICE Başkanlığı, buranın devrini almış olacak. "

Ersoy, Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, yarışların 5 yıl boyunca Türkiye'de düzenlenmesine yönelik anlaşma yapıldığını anlattı.

Yarış organizasyonunu yalnızca pistteki etkinliklerle sınırlı tutmayacaklarını vurgulayan Ersoy, yarış öncesinde ve sonrasında da İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikler hazırladıklarını dile getirdi.

Yarış haftasında İstanbul genelinde de çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini anlatan Ersoy, spor organizasyonlarının turizm hareketliliğine katkısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları söyledi:

"İstanbul'daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezinin tahliye davasını da biz kazandık ve aralık ayı içerisinde bize devredilmiş olacak. Merkeze yapacağımız yatırımları tamamlandıktan sonra hem İstanbul'da hem de Antalya'da uluslararası kongrelere devlet bazında teklif verebilecek hale geleceğiz."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uludağ Alan Başkanlığının 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.