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Gündem
TRT Haber 07.11.2026 20:05

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı

Fon soruşturmasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı

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