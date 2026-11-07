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HABER GİRİŞ
07.11.2026 20:05
, 07.11.2026 20:08
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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