Polonya'nın Krakov kentinde silahlı saldırı: 6 ölü

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açtı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 15 kişi yaralandı.

Ayrıca saldırganın kullandığı araçta çok sayıda mühimmat bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgeye ambulans helikopter de iniş yaptı.

Malopolska Polisinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu aktarılan açıklamada, saldırganın Polonya vatandaşı olduğu bildirildi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polis memurundan birinin durumunun çok ağır olduğu ve ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca saldırganın aracında bomba incelemesi yapılacağı ve bu nedenle Ana Meydan ile çevresindeki bazı sokakların geçici olarak kapatılarak yakındaki binaların tahliye edileceği açıklandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan polis memurlarına takdirlerini sundu.

Başbakan Tusk, tüm siyasi görüşlerden siyasetçilere trajediyi siyasi malzeme haline getirmemeleri çağrısında bulunarak, suçun tüm koşullarının aydınlatılacağının altını çizdi.​​​​​​​

Ülke genelinde 2 günlük ulusal yas ilan edilecek

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin Krakov'da yaşanan trajik olay nedeniyle ülke genelinde 8-9 Kasım'da geçerli olacak ulusal yas ilan edilmesi için resmi süreci başlattığını duyurdu.

Öte yandan, Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını belirtti.

Yaralıların kentteki hastanelerde tedavi gördüğünü aktaran Kierwinski, saldırının saat 15.00'ten kısa süre sonra düzenlendiğini ve polisin ihbarın ardından 3 dakika içinde saldırgana ateş açtığını bildirdi.

Polislerin hızlı müdahalesinin daha büyük bir katliamı önlediğine işaret eden Kierwinski, Polonya İç Güvenlik Ajansı ve polis ekiplerinin olay yeri ile saldırganın evinde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti ve vatandaşlara güvenlik güçlerinin talimatlarına uyma çağrısı yaptı.