Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2026 22:55

Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Van'da Özalp-Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile yolcu minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.

Van Valisi Ozan Balcı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.

Balcı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Bursa'da mantardan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:30
İşgalci İsrail destekçisi Jeffries'e karşı imza kampanyası sürüyor
23:40
Bakan Murat Kurum: COP31'de Antalya’dan tüm dünyaya ortak bir çağrı yapacağız
20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
20:54
Güvenli sanılan plastik kimyasalı bebeklerin daha küçük doğmasına yol açabilir
20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
22:55
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi gözaltına alındı
“Gazze: Yıkımın Gölgesinde Yeşeren Umut” isimli enstalasyon ziyaretçilerle buluştu.
“Gazze: Yıkımın Gölgesinde Yeşeren Umut” isimli enstalasyon ziyaretçilerle buluştu.
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ