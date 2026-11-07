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Dünya
AA 07.11.2026 22:22

İşgalci İsrail destekçisi Jeffries'e karşı imza kampanyası sürüyor

ABD'de soykırımcı İsrail destekçisi Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesine karşı çevrim içi kampanyaya 1 milyondan fazla kişi imza attı.

İşgalci İsrail destekçisi Jeffries'e karşı imza kampanyası sürüyor

ABD'de Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in, Demokratların çoğunlukta olacağı yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesine karşı çıkan çevrim içi kampanyayı imzalayanların sayısı 1 milyonu geçti.

"Change.org" sitesinde "Temsilciler Meclisi Demokratları, Yeni Bir Başkan Seçin" başlığıyla 3 Eylül'de başlatılan çevrim içi imza kampanyası sürüyor.

İsrail'e desteğiyle bilinen Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmemesi için başlatılan kampanyaya, şu ana kadar 1 milyon 12 bin 15 kişi imza attı.

Kampanyada, 6 Kasım Cuma gününe kadar kayda geçen imza sayısı 600 bin civarındaydı.

Dilekçe

Temsilciler Meclisinin yeni seçilen Demokrat üyelerine çağrıda bulunulan kampanyada, Ocak 2027'de seçilecek yeni Temsilciler Meclisi Başkanı için aday olması durumunda Jeffries'e oy vermemeleri istendi.

Demokrat seçmenlerin temsil edilmesi gerektiği savunulan dilekçede, meclis üyelerinin oylarını vermeden önce "Jeffries'in kamu sicilini, politika pozisyonlarını, kampanya bağışçılarını ve liderliğini dikkatlice değerlendirmeleri" talep edildi.

Seçim ocakta

ABD'de ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla, Ocak 2027'de başlayacak yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı Demokratlardan olacak.

Bu kapsamda, Jeffries'in de ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı seçilmesi öngörülüyor

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