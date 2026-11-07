Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik de gözaltına alındı.

Soruşturmada, Arıncı hakkında 2 Kasım'da yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Akkaya hakkında da 17 Eylül'de adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.