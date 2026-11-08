Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü kutlamaları için İstanbul'dan Karabağ'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Erdoğan, Aliyev ile ikili görüşmede bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçit törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte katılacak.

Erdoğan, ziyaret kapsamında Aliyev ile başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik ilişkileri kapsamlı olarak değerlendirilecek. İş birliği alanlarının daha da derinleştirilmesi konusu istişare edilecek. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde bölgesel ve küresel meseleler de gündeme gelecek.