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Gündem
TRT Haber 08.11.2026 09:18

TBMM'de bu hafta da bütçe maratonu sürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta da bir hayli yoğun olacak. Bütçe maratonu 4 bakanlığın 2027 yılı bütçesine dair görüşmelerle sürecek. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin Genel Kurul'daki görüşmeleri de devam edecek.

TBMM'de bu hafta da bütçe maratonu sürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta da yoğun olacak.

Yeni haftada bütçe maratonunda bakanlıklar ve bağlı kuruluşların müzakerelerine devam edilecek.

9 Kasım'da Adalet Bakanlığı, ardından 10 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülecek. 11 Kasım'da Aile ve Sosyal Hizmetler, 12 Kasım'da Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.
İlgili bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem şimdiye kadar yapılan faaliyetleri hem de gelecek hedeflerini anlatacak. Ardından milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.

Düzenlemeyle acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek

AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde olacak. Düzenlemeyle, Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. Böylece, kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek.

Kızılay Kanun Teklifi kabul edilirse Genel Kurul gündemine yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyecek teklif gelecek. Düzenlemeyle, platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunlu olacak.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'teki siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Genel Başkanlar gündeme ilişkin mesajlarını verecek.

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