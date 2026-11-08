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Dünya
AA 08.11.2026 10:08

Suudi Arabistan'ın Riyad ve Necran kentlerinde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Necran kentinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı verildi.

Suudi Arabistan'ın Riyad ve Necran kentlerinde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, Riyad ve Necran'da olası tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Riyad'da hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan sonraki açıklamalarda ise Riyad ve Necran'da tehlikenin geçtiği ifade edildi.

Açıklamalarda, vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

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