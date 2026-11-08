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Türkiye
AA 08.11.2026 12:46

İki kentte kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı Kastamonu ve Sinop'ta hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da 230, Sinop'ta ise 20 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından ekipler çalışma başlattı.

İki kentte kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı, 44 yerleşim yerine elektrik verilemediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarımızı ulaşıma açık tutmak ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyen köylerimizde enerji arzının yeniden sağlanması amacıyla YEDAŞ ekiplerimiz tarafından arıza tespit ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."

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Kastamonu Sinop Kar Yağışı
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