Parçalı Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.11.2026 11:52

Tasfiyelik araç ve eşyalar e-İhale ile ekonomiye kazandırılıyor: 5,7 milyarlık katkı

Ticaret Bakanlığının gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü e-İhale Sistemi üzerinden bu yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 5,7 milyar lira gelir elde edildi.

Tasfiyelik araç ve eşyalar e-İhale ile ekonomiye kazandırılıyor: 5,7 milyarlık katkı

Bakanlık, dijitalleşme odaklı uygulamalarıyla kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların ekonomiye yeniden kazandırılması ve satış süreçlerinin şeffaf, güvenli, rekabetçi bir anlayışla gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı doğrultusunda tasfiyelik hale gelen ticari ve binek araçlar, kozmetik, kuyumculuk ve tekstil ürünleri, elektronik eşyalar ile mobilya ve gıda sanayisi ürünleri, rekabetçi ortamda satışa sunuluyor.

e-İhale Sistemi ile ekonomiye katkı

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla söz konusu eşya ve araçların satışı 2014'ten itibaren şeffaf ve erişilebilir şekilde gerçekleştiriliyor.

İhaleler, tüm kullanıcılar tarafından takip edilebilirken ülkede yerleşik tüm vatandaşlar ihalelere katılabiliyor ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebiliyor.

Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nde yer alan bilgiye göre tasfiyelik eşyaların e-İhale Sistemi ile satışından geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 6 milyar lira gelir elde edildi.

Söz konusu işlemlerden bu yılın 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 yükselişle 5,7 milyar liralık gelir sağlandı. 2025 yılı başından bu yana 6 bin 233 araç ve 17 bin 950 eşya grubunun satışı yapıldı.

Katılımcılar, ihalelere verilen teklifleri anlık görebiliyor

Sisteme, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler ücretsiz üye olabiliyor.

Satışa sunulan eşya ve araçların satışa esas bedeli, gümrüklenmiş değer esas alınarak belirleniyor. Şeffaflığın artırılması amacıyla eşyalara ait detaylı fotoğraf ve açıklamalar, araçlara ait fotoğraf, video kayıtları ve bağımsız ekspertiz raporları, sistem üzerinden erişime sunuluyor.

Erişim, Bakanlığın internet sayfasından, "www.eihale.gov.tr" adresinden, iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden sağlanabiliyor.

Katılımcılar, ihale için verilmiş teklifleri anlık görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü süreyle ilan ediliyor, ardından 3 iş günü boyunca teklif verilebiliyor.

İhalelerde, araçlarda başlangıç fiyatı, satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalarda başlangıç fiyatı ise yüzde 50'si olacak şekilde belirleniyor. Teklif verebilmek için ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. İhalelerde en yüksek teklifi veren istekli, gerekli şartları sağlaması halinde ihaleyi kazanabiliyor.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
İBB'nin tatlı alımlarında piyasa fiyatının 4 katı ödemeler tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
İki kentte kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı
12:31
HAVELSAN, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi’nde geçici kabul faaliyetini başarıyla tamamladı
12:26
COP tarihinde bir ilk: Sağlık, müstakil eylem alanı olarak belirlendi
12:00
Türkiye'den Polonya'daki terör saldırısına taziye mesajı
12:01
Türkiye ve Japonya arasında COP31 ile enerji iş birliği fırsatları artabilir
11:36
İBB'nin tatlı alımlarında piyasa fiyatının 4 katı ödemeler tespit edildi
Ankara'da kar yağdı
Ankara'da kar yağdı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ