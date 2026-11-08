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Gündem
AA 08.11.2026 12:01

Türkiye'den Polonya'daki terör saldırısına taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Krakov şehrinde düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirtti, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Türkiye'den Polonya'daki terör saldırısına taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Krakov şehrinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Krakov şehrinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Polonya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Ne olmuştu?

Polonya'nın Krakov kentinde 7 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.

Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı. Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Polonya'nın Krakov kentinde silahlı saldırı: 6 ölü
Polonya'nın Krakov kentinde silahlı saldırı: 6 ölü

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, düzenlediği basın toplantısında, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini, bu ihtimallerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını açıklamıştı.

Silahlı saldırının ardından, saldırganın evinde aile üyelerinden olabileceği değerlendirilen 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Polonya
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