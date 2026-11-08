Az Bulutlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2026 16:17

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco binası saldırı sonrası hasar gördü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da petrol şirketi Aramco'ya ait bir binanın hedef alınmaya çalışıldığı, saldırı sonucu binaya isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle binada sınırlı hasar meydana geldiği duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco binası saldırı sonrası hasar gördü
[Fotograf: AFP]

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberinde Riyad'da Aramco'ya ait bir binanın hedef alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Saldırı sonucu binaya şarapnel parçalarının isabet ettiğini ve sınırlı hasar meydana geldiğini aktaran yetkili kaynak, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığını kaydetti.

Söz konusu olay, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurmasının ardından yaşandı.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha sonra Riyad ve Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine fırlatılan 2 seyir füzesinin de hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, daha önce Suudi Arabistan'daki havalimanları, petrol tesisleri ve askeri noktaları hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu.

ETİKETLER
Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
İran Devrim Muhafızlarından Hürmüz Boğazı uyarısı: Mayınlar bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
17:58
Antalya'da bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlamasına gidildi
17:44
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
17:31
Tuvalet molaları takip edilen banka çalışanına "mobbing" tazminatı
18:05
Mısır'da meydana gelen tren kazasında en az 64 kişi yaralandı
17:01
COP31'in örnek köyü Solak, Sıfır Atık'la dönüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ