Az Bulutlu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2026 16:58

AB'den kış şartlarının ağırlaştığı Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de kış şartlarının ağırlaştığına dikkati çekerek, bölgeye acilen daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

AB'den kış şartlarının ağırlaştığı Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması çağrısı
[Fotograf: AA]

Lahbib, sosyal medya hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de ailelerin çadırlarına dolan yağmur sularını tencere ve tavalarla boşaltmaya çalıştığına işaret eden Lahbib, selin, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları vurduğunu ifade etti.

Lahbib, yağışların zaten "dayanılmaz boyutlara ulaşan" insani krizi daha da ağırlaştırdığının altını çizdi.

İnsani yardım kuruluşlarının fırtınaya rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Lahbib, "Bölgeye acilen daha fazla insani yardımın ulaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Katil İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve kış şartları

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze nüfusunun ezici çoğunluğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de kışın bastırmasıyla yüz binlerce kişinin sığındığı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemesi ve temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor. 

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco binası saldırı sonrası hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
17:58
Antalya'da bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlamasına gidildi
17:44
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
17:31
Tuvalet molaları takip edilen banka çalışanına "mobbing" tazminatı
18:05
Mısır'da meydana gelen tren kazasında en az 64 kişi yaralandı
17:01
COP31'in örnek köyü Solak, Sıfır Atık'la dönüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ