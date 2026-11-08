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Gündem
TRT Haber 08.11.2026 18:03

Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı

Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.

Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı

İletişim Başkanlığı, "Türkiye-Irak ortak basın açıklaması"nı paylaştı.

Buna göre, Türkiye ve Irak makamları, iki ülke liderlerinin 23 Eylül'de vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etti.

Türk tarafı, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.

Taraflar, terör örgütü PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesini müştereken teyit ve denetlemek amacıyla, daha önce mutabık kalınan Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini faaliyete geçirme yönünde karar aldı.

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Irak PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü İletişim Başkanlığı
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