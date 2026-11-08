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Dünya
AA 08.11.2026 21:21

ABD'nin İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istediği iddiası

ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği öne sürüldü.

ABD'nin İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istediği iddiası

Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için en acil ve zorlu mesele olduğu değerlendiriliyor.

İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti.

Trump Çin'i ziyaret edecek

Bu arada, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabalar kapsamında bölge ülkeleri İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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