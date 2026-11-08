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Türkiye
AA 08.11.2026 22:28

Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen cipteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Ovacık Mahallesi'nde A.D. idaresindeki cip seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Savrulan araç, şarampole yuvarlanarak beton elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçtaki 61 yaşındaki Necati Şahan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar İsmail Demir, Mehmet Gün, Mehmet Çelik, Mehmet Avcu ve sürücü A.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesine gönderildi.

Necati Şahan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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