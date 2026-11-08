Açık -1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.11.2026 23:59

2 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller...

2 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı illerde eğitime ara verildi.

Trabzon

Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.

Van

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

ETİKETLER
Eğitim Kar Yağışı Trabzon Van
Sıradaki Haber
Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:06
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 bugün başlıyor
00:00
Fransa Rusya-Ukrayna müzakerelerinde masada olacak
23:09
ABD Başkanı Trump'tan ''38 köprüyü vururuz'' açıklaması
22:31
Aydın'da cip devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
21:26
ABD'nin İran'la savaşı bitirmek için Çin'den yardım istediği iddiası
22:59
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
FOTO FOKUS
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
Yerli ve milli eğitim uçakları HÜRKUŞ-II yeni görev yerlerine ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ