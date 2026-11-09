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Türkiye
DHA 09.11.2026 01:56

Kütahya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kütahya'da minibüs, ara sokaktan çıkan otomobile ve park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

A.Ö. yönetimindeki minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil ile park halindeki bir otomobile ve kamyona çarptı.

Kazada araçtan yola fırlayan otomobil sürücüsü ile 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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