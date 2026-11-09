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Türkiye
TRT Haber 09.11.2026 06:10

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında girecek. Bazı bölgelerde sağanak görülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren yükselmesi, hafta sonuna doğru ise yağışların yeniden etkili olması öngörülüyor.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, haftanın ilk günlerinde yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak.

Bugün ve yarın Karadeniz kıyıları, Marmara'nın batısı ve Ege'de yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Haftanın ilk günü doğu karadeniz için yağış uyarısı

Bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis görülecek.

Yarın yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara Bölgesi'nin Sakarya dışındaki kesimleri, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz'de yağmur ve sağanak bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Bolu çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Çarşambadan itibaren sıcaklıklar artacak

Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren ülke genelinde artmaya başlayacak.

Perşembe günü ise yağış yeniden bazı bölgelerde etkili olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Uşak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu yağış etkili olacak

Cuma günü Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yağışlı havanın etki alanını genişletmesi bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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