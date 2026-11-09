Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dünyaya kış koşullarındaki Filistinliler için yardım çağrısı

Burş, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de yerinden edilmiş 350 bin kişinin çadırlarının yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını, bu kişilerin soğukta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Binlerce çadır sınır kapılarında bekletilirken insanların geceyi dışarıda geçirdiğini anlatan Burş, "Dünya neyi bekliyor? Çocukların hastaneye donmuş ya da dehidrasyon geçirmiş olarak gelmesini mi?" diye sordu.

Uluslararası topluma seslenen Burş, "Çocukları koruyun, sınır kapılarını açın ve inşaat malzemeleri ile çadır girişine izin verin." diyerek çağrıda bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 7 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve farklı bölgelerde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.