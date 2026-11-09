Paraşütle atlayan iki kişi havada çarpışıp hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde paraşütle atlayan iki kişi, inişe hazırlandıkları sırada havada çarpışarak hayatını kaybetti.

Skydive Elsinore tesisinde cuma günü meydana gelen kazada, 56 yaşındaki Georgia Jean ile 29 yaşındaki Levi Pimentel ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki paraşütçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerin açıklamasına göre, serbest düşüş ve paraşütlerin açılması aşamaları sorunsuz tamamlandı. Ancak iniş hazırlığı yaptıkları sırada, yerden yaklaşık 46 metre yükseklikte çarpışan paraşütçülerin paraşütleri birbirine dolandı. İki deneyimli paraşütçünün de lisanslı olduğu belirtilirken, kazanın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi bilgilendirildi.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek amacıyla paraşütçülerin ekipmanlarını incelemeye aldı. ABD Paraşüt Derneği verilerine göre, 2025 yılında ülkede toplam 3,47 milyon paraşüt atlayışı gerçekleştirilirken 16 ölümcül kaza kayıtlara geçti.