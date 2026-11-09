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Dünya
CNN International 09.11.2026 07:37

Mars'ın milyarlarca yıllık sırrı Sahra Çölü'nde bulundu

Mali'de Sahra Çölü'nde bulunan 4,1 milyar yıllık Mars meteoriti, Kızıl Gezegen'in erken dönemlerinde suyla etkileşime girdiğine dair önemli kanıtlar sundu.

Mars'ın milyarlarca yıllık sırrı Sahra Çölü'nde bulundu

Mali'deki Sahra Çölü'nde bulunan bir meteor, Mars'ın milyarlarca yıl önceki geçmişine ışık tuttu.

Teghaza 001 adı verilen meteorun en az 4,1 milyar yaşında olduğu belirlendi. NASA araştırmacılarının da yer aldığı bilim ekibi, meteorun yapısındaki mineral ve kimyasal izlerin, Mars'ın erken dönemlerinde kabuğunda su bulunduğuna ve kayaların suyla etkileşime girdiğine işaret ettiğini açıkladı.

2022 yılında keşfedilen ve toplam 798,5 gram ağırlığındaki sekiz parçadan oluşan meteorun, Mars'a çarpan bir gök cisminin etkisiyle uzaya savrulduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, meteorun mineral ve kimyasal özelliklerini Mars'taki verilerle karşılaştırarak, taşın gezegenin güney yüksek bölgelerindeki 13 farklı noktadan gelmiş olabileceğini belirledi.

Bilim insanları, keşfin Mars'ın neden kuraklaştığını ve Dünya'nın nasıl su barındırmaya devam ettiğini anlamaya da katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. 

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