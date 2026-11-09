Trump'tan göçmenlik politikası itirafı: Çok sertti

Trump, kamuoyu desteğindeki düşüşe rağmen yenilginin kişisel sorumluluğunu üstlenmedi. Cumhuriyetçi adayların kendi popülaritesini seçim sonuçlarına yansıtamadığını savundu.

Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmeye hazırlandığı dönemde çoğu konuda uzlaşmacı bir tavır sergilemeyeceğini belirten Trump, yine de yönetimin bazı politikalarının kamuoyunda tepki çektiğini kabul etti.

Sınır dışı kararları 'fazla sert' bulundu

Cumhuriyetçilerin seçimlerde başarısız olmasının temel nedeni olarak İran sürecini ve yetersiz iletişim stratejisini gösteren Trump, binlerce düzensiz göçmenin tutuklanıp sınır dışı edilmesine yol açan tedbirlerin de tepki topladığını söyledi.

Söz konusu uygulamaların aşırıya kaçmış olabileceğini belirten Trump, "Çok sertti. Sanırım fazla sert olmuş olabilir" diyerek özellikle 10 yıl veya daha uzun süredir ABD'de yaşayan ve ciddi bir suç işlememiş göçmenlerin durumuna dikkat çekti.

Bu açıklama, Trump'ın 2024 seçim kampanyasında öne çıkardığı ana başlıklardan birinin siyasi bir riske dönüştüğünü açıkça kabul etmesi anlamına geliyor. Trump'ın yönetim içindeki bazı göçmen toplama yöntemlerinden rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

Buna karşın Trump'ın göçmenlik gündeminde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. Trump, sert politikaların mimarı olarak bilinen Stephen Miller'ı kısa süre önce özel kalem müdürü olarak atamıştı.

"Affetmektense cehenneme gitmeyi tercih ederim"CBS sunucusu Ross Douthat ile gerçekleştirilen röportaj, Trump'ın siyasi rakiplerini affedip affedemeyeceğine ilişkin diyalogla sona erdi.

Trump, "Onların çok kötü insanlar olduğunu düşünüyorum. Bazı düşmanlarımdan nefret ediyorum, bu kelimeyi kullanabilirim" dedi. Açıklamasının devamında ise "Şu an bunu yapabileceğimi sanmıyorum çünkü bazı düşmanlarımdan gerçekten nefret ediyorum ve her zaman edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bu soru, öldürülen aktivist Charlie Kirk'ün cenazesinde eşi Erika'nın katil zanlısını affettiğini açıklamasını hatırlatan bir hatırlatmanın ardından geldi. O törende konuşan Trump, "Rakiplerimden nefret ediyorum ve onlar için iyi şeyler dilemiyorum" demişti.

Trump, ilk döneminde hakkında soruşturma yürüten yetkililerden gündemine karşı çıkan siyasetçilere kadar geniş bir anlaşmazlık listesini koruyor. Zaman zaman uzlaşma mesajları verse de temel tutumu kişisel mağduriyet vurgusunu sürdürmek yönünde oluyor.

Vance için bir not

Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim kaybından İran savaşını sorumlu tutan makalesi hakkında konuşan Trump, genel olarak destekleyici bir ton kullandı.

Ancak açıklamasını detaylandıran Trump, Vance'in siyasi sonuçları değerlendirirken askeri harekatın kendisine daha güçlü destek vermiş olmasını dilediğini belirtti.

Trump, "Orada söylemesini temenni ettiğim tek şey; 'Bunu tekrar yapma imkanınız olsa yine yapar mıydınız?' sorusunun yanıtıydı. O kar alma sürecinin bir parçası. Benim yanıtım kesinlikle evet" dedi.

Vance'in makaleyi yayımlamadan önce kendisiyle konuştuğunu belirten Trump, içeriği ayrıntılı ele almadıklarını belirterek "Bana ne düşündüğümü sordu. Ben de 'Ne hissediyorsan onu yaz' dedim" ifadelerini kullandı.

Halef konusunda açık kapı bıraktı

Vance'in İran hakkındaki yazısı, Washington'da olası bir başkanlık adaylığı öncesinde konum alma çabası olarak yorumlanmıştı.

Röportajda Trump, olası bir adaylık durumunda Vance'e doğrudan destek vermeyebileceğini, hatta hiçbir adayı desteklemeyebileceğini ima etti.

Destek verip vermeyeceği sorusuna "Muhtemelen. Ama şart değil" yanıtını veren Trump, "Belki de müdahil olmamam daha hayırlı olur" dedi.

Vance dışında adaylık için ismi geçenler sorulduğunda ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu övdü:

"Marco harika biri. İşini gerçekten seviyor ve harika bir performans sergiliyor. Akla gelen başka isimler de var ama isim vermek istemiyorum. Çok başarılı senatörler var, hepsini tanıyorum ve beğeniyorum."

Başkanlığının son dönemine giren Trump, partinin ilerleyen süreçte yeni lider arayışlarına tanıklık edecek. Trump, kendi desteğinin parti içinde halen büyük bir ağırlığı olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Yolsuzluk iddiaları ve ticari faaliyetlerRöportajın en gergin bölümü, ailenin ticari faaliyetleri ve kripto yatırımlarına yönelik eleştirilerin sorulduğu anlarda yaşandı.

Trump, mal varlığını oğlunun yönettiğini ve yatırımların Wall Street'in önde gelen şirketleri aracılığıyla yürütüldüğünü savundu.

Trump ve oğullarının göreve başlamadan kısa süre önce başlattığı kripto girişimlerinden 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı bir yatırım şirketinin, Trump'ın ikinci yemin töreni öncesinde ailenin kripto şirketinin hisselerinin bir kısmını satın aldığı belirtilmişti.

Yabancı odakların nüfuz satın almaya çalıştığı yönündeki eleştirileri reddeden Trump, "Her başkan dış odakların nüfuz arayışı sorunuyla karşılaşır" değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerinden tamamen çekilmemiş olmasına rağmen ticari kararlarda rol oynamadığını savunan Trump, "Nakit varlıktan nasıl çekilebilirsiniz? Şirketlerin hisse senedi alıp satması nedeniyle eleştirildim çünkü sistem bu şekilde çalışıyor. Hepsi bilgisayar üzerinden yapılıyor, ne aldıklarını bile bilmiyorum" dedi.